Суд в Москве освободил из-под стражи девушку, сделавшую кальян на пасхальном куличе

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президиум Мосгорсуда освободил из-под стражи Ксению Белоусову, которая сделала кальян на пасхальном куличе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Президиум Московского городского суда 3 июля 2026 года изменил приговор Ксении Белоусовой и освободил ее из-под стражи в зале суда», — сообщили в пресс-службе.