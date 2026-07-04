В Армении ограничили право на голосование граждан, проживающих за границей

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Армении во втором и окончательном чтении принял инициированные правящей партией «Гражданский договор» поправки в избирательный кодекс, которыми устанавливается ценз оседлости для участия граждан в голосованиях на парламентских выборах и референдумах. Трансляция с заседания велась на YouTube-канале заксобрания.

«Предлагается установить, что право голосовать на парламентских выборах имеют граждане страны, которые по состоянию на 48-й день, а в случае внеочередных выборов и референдумов — на 28-й день, предшествующий дню голосования, находились на территории Армении в течение 366 и более дней из 730», — сказала соавтор изменений Алхас Казарян, представляя проект.

Данные изменения не затрагивают граждан, несущих дипломатическую или иную государственную службу за рубежом, членов их семей, а также граждан, обучающихся в высших учебных заведениях.

Между первым и вторым чтением в уже принятый проект было добавлено положение, согласно которому определение сроков пребывания на территории республики будет осуществляться со стороны правоохранительных органов посредством фиксации факта пересечения границы. Данная информация посредством электронных платформ будет передаваться в реестр избирателей.

Правительство в свою очередь поддержало данные изменения, о чем сообщила министр внутренних дел Арпине Саркисян.