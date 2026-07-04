США передавали Ирану информацию для предотвращения ликвидации его лидеров Израилем — WP
12:32 03.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты минувшей весной напрямую передавали иранской стороне сведения о возможной ликвидации Израилем отдельных руководителей исламской республики для предотвращения подобных операций. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщила газета The Washington Post (WP).
Как указывает издание, после гибели в результате ударов США и Израиля верховного лидера Ирана Али Хаменеи и других руководителей страны Вашингтон на фоне отсутствия быстрого результата в смене политики Тегерана стал прорабатывать возможности дипломатического решения конфликта. США были заинтересованы в диалоге с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи и председателем Меджлиса (парламента) Мохаммадом Багером Галибафом. Вашингтон передал израильской стороне просьбу воздержаться от ликвидации Арагчи и Галибафа, но в ответ не получил надежных гарантий. Это побудило США напрямую предупредить иранскую сторону о необходимости усилить меры безопасности для обоих чиновников.
По данным газеты, разногласия между США и Израилем по вопросу ликвидации иранских лидеров начались после гибели секретаря Высшего национального совета безопасности Ирана Али Лариджани. «Поворотным моментом стало не убийство верховного лидера, а ликвидация Лариджани. США искали иранского чиновника, с которым можно было бы иметь дело, а его вдруг не стало», — указал один из источников издания.
Ранее газета The New York Times сообщала, что США знали о планах израильской стороны по ликвидации части иранских руководителей этой весной, в частности, Арагчи и Галибафа.
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