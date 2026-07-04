МИД КНР опроверг обвинения США в незаконном рыболовстве

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай не занимается незаконным рыболовством и считает подобные обвинения со стороны США политической манипуляцией. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

«Так называемое заключение, сделанное Соединенными Штатами на основании их внутреннего законодательства, не соответствует объективным фактам и не имеет оснований в международном праве. Его цель — злонамеренно препятствовать развитию китайского морского рыболовства», — сообщил он на брифинге, комментируя выпущенный властями США доклад, в котором Китай обвиняется в незаконном промысле.

Как подчеркнул Го Цзякунь, подобные обвинения со стороны Вашингтона — это «откровенная политическая манипуляция», в связи с которой Пекин выражает решительный протест. По его словам, Китай ответственно подходит к вопросу, касающемуся пресечения незаконного рыболовства, проявляет к подобным нарушениям «абсолютную нетерпимость».

Го Цзякунь напомнил, что в КНР существует комплекс соответствующих законов, позволяющих китайской стороне занимать лидирующую позицию в плане выполнения ее региональных обязательств в области рыболовства. Он напомнил, что в апреле 2015 года Китай официально присоединился к Соглашению о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла. Официальный представитель подчеркнул, что Пекин активно содействует решению вопросов в области охраны рыбных ресурсов.

«В то же время США имеют, можно сказать, печально известную репутацию в области незаконного рыболовства, уничтожения морских ресурсов и загрязнения морской среды», — добавил Го Цзякунь.

В качестве примера он привел случаи, когда Соединенные Штаты превышали дозволенную квоту на вылов. Как уточнил Го Цзякунь, на этом фоне Китай продолжает вносить позитивный вклад в развитие международного рыболовства, в том числе в плане «поддержания порядка» в акваториях Арктики.