Белый дом отклонил план Хегсета по дальнейшему сокращению ВС в Европе — WSJ
11:20 03.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шеф Пентагона Пит Хегсет в прошлом месяце намеревался объявить НАТО о дальнейшем сокращении американского военного присутствия в Европе, но план был отклонен Белым домом. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По ее данным, наряду с выводом бригадной боевой группы из Румынии и отказом направить бригаду для ротации в Польшу, Хегсет хотел предложить дополнительно сократить американские силы в Европе. План был отклонен после совещания с госсекретарем США Марко Рубио и рядом других высокопоставленных чиновников. Вместо этого Хегсет заявил о пересмотре структуры размещения военных США в Европе.
В администрации США нет единства относительно вопроса о том, в каком темпе и степени можно урезать число сил в европейских странах, пишет газета. Кроме того, американские законодатели, включая ключевых республиканцев, опасаются, что новые сокращения присутствия повредят альянсу.
Ранее Хегсет заявлял, что США планируют изменить структуру размещения своих вооруженных сил по всему миру, чтобы адаптировать ее к текущим задачам — защите южной границы США и повышению потенциала сдерживания в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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