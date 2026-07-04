Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в июле на уровне 147,3 млрд руб.
12:20 03.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минфин РФ ожидает, что дополнительные нефтегазовые доходы бюджета России в июле текущего года составят 147,3 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.
«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в июле 2026 года в размере 147,3 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июня 2026 года составило минус 24,1 млрд руб.», — говорится в сообщении.
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