0
0
789
НОВОСТИ

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в июле на уровне 147,3 млрд руб.

12:20 03.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин РФ ожидает, что дополнительные нефтегазовые доходы бюджета России в июле текущего года составят 147,3 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в июле 2026 года в размере 147,3 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июня 2026 года составило минус 24,1 млрд руб.», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

09:43 04.07.2026
Российские военные завершают операцию в Красном Лимане и подошли к Славянску на 8 км
0
22
09:00 04.07.2026
Путин поздравил американский народ и Трампа с 250-летием независимости США
0
49
22:35 03.07.2026
Собор Парижской Богоматери будет на реставрации до 2033 года
0
765
21:45 03.07.2026
Финский политик назвал русофобию психическим расстройством
0
930
20:30 03.07.2026
Желающие проститься с Али Хаменеи прибывают в Тегеран со всей страны
0
1003
19:40 03.07.2026
Сбер: Люди – главные дизайнеры в тандеме ИИ и человека
0
744
19:30 03.07.2026
Сбер: Следующий уровень конкуренции — это конкуренция интерфейсов и клиентского опыта
0
756
18:50 03.07.2026
Огненный смерч зафиксирован в Чернобыльской зоне отчуждения
0
1128
17:40 03.07.2026
FIDE отстранила 14-го чемпиона мира Владимира Крамника от соревнований на год
0
1122
17:15 03.07.2026
Медведев на церемонии прощания с Али Хаменеи пообщался с президентом Ирана
0
1545

Возврат к списку