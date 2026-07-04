Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в июле на уровне 147,3 млрд руб.

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин РФ ожидает, что дополнительные нефтегазовые доходы бюджета России в июле текущего года составят 147,3 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в июле 2026 года в размере 147,3 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июня 2026 года составило минус 24,1 млрд руб.», — говорится в сообщении.