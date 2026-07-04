РФ за год вернула Киеву 20 354 тела военных, в ответ получила 627 — Мирошник
11:33 03.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия за последний год вернула Украине в рамках обменов 20 354 тела солдат ВСУ, с украинской стороны было возвращено в РФ 627 останков российских воинов. Это реальная пропорция потерь на поле боя, подчеркнул на брифинге посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«За последний год, когда были возобновлены обмены телами погибших, Россия передала Украине 20 354 тела, в ответ Украина вернула российской стороне 627 останков погибших российских воинов, — сказал он. — Вот такая и есть реальная пропорция погибших на поле боя, о которой нет желания говорить ни в Киеве, ни в Брюсселе».
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