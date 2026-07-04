ЦБ поддержал публикацию рейтинга компаний ипотечного страхования жизни

11:40

Наличие рэнкинга страховых компаний на рынке ипотечного страхования – шаг в правильном направлении, который позволит клиентам банков сделать более осознанный выбор при покупке полиса. Об этом в кулуарах Финансового конгресса Банка России заявил заместитель председателя Центробанка Михаил Мамута, пишет «Коммерсант».

Речь идет о создании рейтинга страховщиков, основанного на объемах их выплат по полисам ипотечного страхования жизни. Впервые такой список, в который вошли 16 отраслевых игроков, 2 июля опубликовал Сбербанк.

«Нам кажется, что история, связанная с публикацией рэнкинга по выплатам, хорошая сама по себе, она точно будет помогать человеку делать выбор, и мы ее поддерживаем», – отметил Михаил Мамута. По его словам, сами страховые компании будут реагировать на этот сигнал, а Центробанк готов помочь с точки зрения методологии расчетов рейтинга.

Представитель регулятора пояснил, что клиентам, которые покупают страховку не только для того, чтобы выполнить формальные требования банков при получении ипотеки для снижения ставки, данные о выполнении страховыми компаниями своих обязательств по полисам будут полезны. «Мы даем человеку как минимум возможность выбора. А сколько людей обратит на это внимание, вы увидите уже совсем скоро, потому что результаты публикации рейтинга страховщиков скажутся на коммерческих продажах. Наш интерес в том, чтобы люди обращали внимание на объемы выплат по полисам ипотечного страхования», – подчеркнул он.