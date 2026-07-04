Сбер представил статистику выплат страховщиков ипотечным заемщикам
17:57 02.07.2026
Сбербанк впервые опубликовал статистику выплат российских страховых компаний ипотечным заемщикам банка. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в кулуарах Международного финансового конгресса, сообщает ТАСС.
«Ипотека является финансовым обязательством человека в среднем на горизонте от 15 до 30 лет. Все это время заемщик и его семья должны чувствовать себя защищенными и осознавать, что в случае наступления непредвиденных ситуаций, они не останутся один на один с долгом по кредиту и не лишатся собственного жилья. Полис страхования жизни должен быть реальным щитом на это время, а не формальностью при оформлении ипотеки. И «Сбер», как лидер рынка, ставит перед собой цель - в момент оформления ипотеки помогать людям выбирать страховую защиту, основываясь на надежности компании. Список, размещенный сегодня на сайте, решает именно такую задачу», - заявил Царев.
Согласно опубликованному рейтингу, в топ-5 страховых компаний по размеру выплат ипотечным заемщикам вошли «Сбербанк страхование жизни» (процент выплат 86%), «Согаз» (54%), «РЕСО-Гарантия» (52%), «Росгосстрах» (48%) и «Абсолют страхование» (46%). В целом процент выплат по таким полисам по всему рынку составляет 38%.
Новости
- 09:00 04.07.2026
- Путин поздравил американский народ и Трампа с 250-летием независимости США
- 22:35 03.07.2026
- Собор Парижской Богоматери будт на реставрации до 2033 года
- 21:45 03.07.2026
- Финский политик назвал русофобию психическим расстройством
- 20:30 03.07.2026
- Желающие проститься с Али Хаменеи прибывают в Тегеран со всей страны
- 19:40 03.07.2026
- Сбер: Люди – главные дизайнеры в тандеме ИИ и человека
- 19:30 03.07.2026
- Сбер: Следующий уровень конкуренции — это конкуренция интерфейсов и клиентского опыта
- 18:50 03.07.2026
- Огненный смерч зафиксирован в Чернобыльской зоне отчуждения
- 17:40 03.07.2026
- FIDE отстранила 14-го чемпиона мира Владимира Крамника от соревнований на год
- 17:15 03.07.2026
- Медведев на церемонии прощания с Али Хаменеи пообщался с президентом Ирана
- 17:06 03.07.2026
- Верховный комиссар ООН призвал положить конец пыткам российских военнопленных на Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать