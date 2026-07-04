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Сбер представил статистику выплат страховщиков ипотечным заемщикам

17:57 02.07.2026

Сбербанк впервые опубликовал статистику выплат российских страховых компаний ипотечным заемщикам банка. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в кулуарах Международного финансового конгресса, сообщает ТАСС.

«Ипотека является финансовым обязательством человека в среднем на горизонте от 15 до 30 лет. Все это время заемщик и его семья должны чувствовать себя защищенными и осознавать, что в случае наступления непредвиденных ситуаций, они не останутся один на один с долгом по кредиту и не лишатся собственного жилья. Полис страхования жизни должен быть реальным щитом на это время, а не формальностью при оформлении ипотеки. И «Сбер», как лидер рынка, ставит перед собой цель - в момент оформления ипотеки помогать людям выбирать страховую защиту, основываясь на надежности компании. Список, размещенный сегодня на сайте, решает именно такую задачу», - заявил Царев.

Согласно опубликованному рейтингу, в топ-5 страховых компаний по размеру выплат ипотечным заемщикам вошли «Сбербанк страхование жизни» (процент выплат 86%), «Согаз» (54%), «РЕСО-Гарантия» (52%), «Росгосстрах» (48%) и «Абсолют страхование» (46%). В целом процент выплат по таким полисам по всему рынку составляет 38%.

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