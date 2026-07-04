Армия Буркина-Фасо после атаки террористов обвинила Францию в поддержке боевиков
17:00 02.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Буркина-Фасо отбили несколько нападений боевиков и в ходе контратаки уничтожили более 400 террористов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны западноафриканской страны, которое обвинило Францию в поддержке боевиков.
По ее информации, боевики провели «скоординированные атаки» 30 июня в регионах на северо-востоке страны. Военные Буркина-Фасо вместе с добровольческими отрядами «нанесли тяжелое поражение террористам».
«В результате высокоточных авиаударов и наземных операций было нейтрализовано более 400 террористов», — сказано в заявлении оборонного ведомства, опубликованном информационным порталом правительства в соцсети X.
Буркинийские военные в результате атак смогли изъять более 250 мотоциклов боевиков, а также 353 единицы оружия, боеприпасы к нему и средства связи.
Минобороны западноафриканской страны связало факт нападения боевиков с решением властей разорвать дипотношения с Францией. По утверждению ведомства, поддержка Францией «террористических группировок не вызывает сомнений». «Их явной целью было добиться как можно большего числа жертв среди гражданского населения и военнослужащих, чтобы подпитать искаженные представления о ситуации с безопасностью в нашей стране. Это был зловещий план, успех которого стал бы главной новостью в их лживых СМИ», — сказано в заявлении.
По информации буркинийского Генштаба, в ходе атак боевиков погибли трое военнослужащих.
НОВОСТИ
- 09:00 04.07.2026
- Путин поздравил американский народ и Трампа с 250-летием независимости США
- 22:35 03.07.2026
- Собор Парижской Богоматери будт на реставрации до 2033 года
- 21:45 03.07.2026
- Финский политик назвал русофобию психическим расстройством
- 20:30 03.07.2026
- Желающие проститься с Али Хаменеи прибывают в Тегеран со всей страны
- 19:40 03.07.2026
- Сбер: Люди – главные дизайнеры в тандеме ИИ и человека
- 19:30 03.07.2026
- Сбер: Следующий уровень конкуренции — это конкуренция интерфейсов и клиентского опыта
- 18:50 03.07.2026
- Огненный смерч зафиксирован в Чернобыльской зоне отчуждения
- 17:40 03.07.2026
- FIDE отстранила 14-го чемпиона мира Владимира Крамника от соревнований на год
- 17:15 03.07.2026
- Медведев на церемонии прощания с Али Хаменеи пообщался с президентом Ирана
- 17:06 03.07.2026
- Верховный комиссар ООН призвал положить конец пыткам российских военнопленных на Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать