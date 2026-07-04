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Армия Буркина-Фасо после атаки террористов обвинила Францию в поддержке боевиков

17:00 02.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Буркина-Фасо отбили несколько нападений боевиков и в ходе контратаки уничтожили более 400 террористов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны западноафриканской страны, которое обвинило Францию в поддержке боевиков.

По ее информации, боевики провели «скоординированные атаки» 30 июня в регионах на северо-востоке страны. Военные Буркина-Фасо вместе с добровольческими отрядами «нанесли тяжелое поражение террористам».

«В результате высокоточных авиаударов и наземных операций было нейтрализовано более 400 террористов», — сказано в заявлении оборонного ведомства, опубликованном информационным порталом правительства в соцсети X.

Буркинийские военные в результате атак смогли изъять более 250 мотоциклов боевиков, а также 353 единицы оружия, боеприпасы к нему и средства связи.

Минобороны западноафриканской страны связало факт нападения боевиков с решением властей разорвать дипотношения с Францией. По утверждению ведомства, поддержка Францией «террористических группировок не вызывает сомнений». «Их явной целью было добиться как можно большего числа жертв среди гражданского населения и военнослужащих, чтобы подпитать искаженные представления о ситуации с безопасностью в нашей стране. Это был зловещий план, успех которого стал бы главной новостью в их лживых СМИ», — сказано в заявлении.

По информации буркинийского Генштаба, в ходе атак боевиков погибли трое военнослужащих.

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