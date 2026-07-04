15:40

Сбер пока не планирует выводить компании своей экосистемы на IPO. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью РБК.

«Текущие мультипликаторы не дают нам возможности получить от IPO значительный дополнительный капитал. Они очень занижены и не сопоставимы с американскими или китайскими. Поэтому сейчас мы не видим смысла выводить компании экосистемы Сбера на IPO. Мы создавали экосистему для синергии и активно развиваем её. А основная база для капитала Сбера — это наша традиционная операционная деятельность, ведь в месяц Сбер зарабатывает примерно 160 миллиардов рублей чистой прибыли. Поэтому мы концентрируемся на том, чтобы сделать нашу операционную деятельность ещё более эффективной», – отметил Ведяхин.

«Так что наш нефинансовый бизнес — это стратегическая инвестиция в совершенствование клиентского опыта, а не набор активов, предназначенных для будущей продажи», – добавил он.