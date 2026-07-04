Киев целенаправленно атаковал автобус с гражданами Белоруссии в Брянской области — Грызлов
17:40 02.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина целенаправленно атаковала автобус с белорусскими гражданами в Брянской области, это военное преступление не останется безнаказанным. Об этом заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.
Дипломат напомнил, что это второй подряд целенаправленный удар украинских террористов по гражданам Белоруссии на территории России.
«Сегодняшняя атака на туристический автобус не оставляет никаких сомнений в том, что Киев целенаправленно бьет по гражданам Беларуси. Это не случайность и не совпадение, а тщательно спланированные и скоординированные террористические акции, которые невозможно классифицировать иначе как преднамеренный акт насилия и агрессии против гражданского населения. Это военное преступление, которое не останется безнаказанным», — цитирует Грызлова пресс-служба посольства в телеграм-канале.
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