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Новый инцидент с дроном лишит Киев поддержки Афин — советник по нацбезопасности Греции

16:32 02.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очередной возможный инцидент с украинским дроном в водах Греции может лишить Киев поддержки Афин. Об этом заявил советник премьер-министра Греции по национальной безопасности Танос Докос в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

Вован и Лексус говорили с греческим политиком от лица секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова.

«Сейчас туристический сезон, увеличилось судоходство. Важно, конечно, понимать потребности войны на вашей стороне. Давайте приложим все усилия, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов», — пояснил Докос.

«Он [министр обороны Украины] должен решить, стоит ли повреждение одного российского корабля потери поддержки Греции», — подчеркнул греческий политик. Он напомнил, что через несколько месяцев в Греции пройдут выборы. «И инцидент, который я затронул, создаст очень серьезные проблемы для греческого правительства. Наша реакция, если произойдет такой инцидент, будет очень резкой», — отметил он.

«Позвольте мне предостеречь тех, кто планирует такой акт. Это очень многолюдные воды. Любая проблема, любой инцидент, который также повлияет на морскую безопасность и туризм, вызовет значительные проблемы в наших двусторонних отношениях», — добавил Докос.

Советник греческого премьера по нацбезопасности признал, что Афины «понимают необходимость войны», но не хотят, чтобы она происходила на греческой территории. «Я думаю, это может вызвать очень серьезные и ненужный кризис между нашими странами», — заключил он.

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