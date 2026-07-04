Сергей Собянин: В Москве появятся улицы Бове, Голицына и Юсупова
17:08 02.07.2026
В Москве получили наименования улицы в строящемся квартале «СберСити» на территории микрорайона Рублево-Архангельское. По словам мэра столицы Сергея Собянина, например, улицы будут названы в честь владельцев усадьбы Архангельское — князей Голицыных и Юсуповых, архитектора Осипа Ивановича Бове (1784–1834), а также Петергофа.
Улицей Голицына станет Проектируемый проезд № 7101, расположенный от пересечения с Проектируемым проездом № 7103 до перекрестка с Проектируемым проездом № 7118, и участок Проектируемого проезда № 7118, расположенный от окончания Проектируемого проезда № 7101 до перекрестка с Проектируемыми проездами № 7122 и 7127. Улица Юсупова объединит Проектируемый проезд № 8962 и участок Проектируемого проезда № 7118, расположенный от перекрестка с Проектируемыми проездами № 7122 и 7127 до Проектируемого проезда № 8962. Улицу Бове составят Проектируемые проезды № 7130 и 7143. Петергофская улица появится вместо Проектируемого проезда № 7122, расположенного от пересечения с Проектируемым проездом № 7118 до пересечения с Проектируемым проездом № 7107.
Кроме того, в этом районе появятся улицы, названные в честь выдающихся российских финансистов Александра фон Штиглица (Проектируемый проезд № 7128, расположенный от пересечения с Проектируемым проездом № 7127 до пересечения с Проектируемым проездом № 7107) и улица Канкрина (Проектируемый проезд № 7127 и участок Проектируемого проезда № 7122, расположенный от пересечения с Проектируемым проездом № 7107 до перекрестка с Проектируемыми проездами № 7118 и 7127).
Также несколько улиц в квартале получат наименования, связанные со Сбербанком и его проектами. В частности, там появится бульвар Манжерок (Проектируемый проезд № 7107, расположенный от пересечения с Проектируемым проездом № 7101 до перекрестка с Проектируемым проездом № 7130), улица Банковый Мыс (Проектируемые проезды № 7116 и 7119) и улица Мечты (Проектируемый проезд № 7117).
Напомним, строительство квартала «СберСити» идет в рамках комплексного развития Рублево-Архангельского на площади более 460 гектаров. Проект реализуется за счет внебюджетных средств, инвестором стал «Сбербанк».
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