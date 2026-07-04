ЦБ не видит чрезмерного роста сбережений россиян — Набиуллина
16:00 02.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России не фиксирует чрезмерного роста сбережений граждан, данные этого пока не показывают. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге в рамках Финансового конгресса ЦБ РФ.
«Что касается сбережений, при снижении ставки норма сбережений, естественно, должна снижаться, но уровень сбережений остается достаточно высоким, привлекательным. Мы при этом не видим как раз чрезмерного роста сбережений, который отражал бы такое поведение, что „все сберегать, не тратить“. Данные этого пока не показывают», — отметила глава регулятора.
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