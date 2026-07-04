Сбер: К 2029 году банковскими семейными сервисами будут пользоваться 40 миллионов человек

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К 2029 году аудитория семейного банкинга в Сбере может вырасти до 40 млн человек. Сейчас семейными сервисами банка пользуются более 20 млн клиентов, а количество совместных платёжных счетов за последний год увеличилось на 73%. Такой прогноз в авторской колонке для «Известий» представил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв.

По словам Царёва, банки постепенно переходят от сервисов для одного человека к решениям для всей семьи. Сегодня многие важные финансовые вопросы — покупка жилья, образование детей, помощь родителям, накопления на крупные цели — люди решают вместе, поэтому следующим этапом развития финансовых сервисов станет семейный банкинг.

Ещё недавно услуги семейного офиса были доступны лишь состоятельным клиентам. Однако цифровые технологии и искусственный интеллект делают комплексное управление семейными финансами значительно доступнее. По мнению Царёва, демократизация семейного офиса станет одним из ключевых трендов ближайших лет. По словам Царёва, банк постепенно становится инфраструктурой, которая помогает семье управлять общими финансами, жизненными целями и важными событиями.

Сегодня семейными сервисами Сбера пользуются более 20 млн человек. В банке прогнозируют, что к 2029 году их аудитория вырастет до 40 млн. Набирают популярность совместные платёжные счета — их число выросло на 73% за год. ИИ-агенты в приложении СберБанк Онлайн помогают вести общий бюджет.

В перспективе роль банка будет выходить за рамки привычных финансовых услуг. Он сможет сопровождать ключевые жизненные события семьи, помогая управлять общими финансами, достигать долгосрочных целей и получать меры государственной поддержки в наиболее удобном для человека формате. Именно в этом, по мнению Царёва, заключается следующий этап развития финансовых сервисов.