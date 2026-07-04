В Нидерландах уже разрабатывают планы «перемирия» на Украине с возможностью наносить удары по России

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Консультативный совет по международным вопросам (AIV) при правительстве Нидерландов рекомендовал властям европейских стран разместить на Украине после достижения перемирия международную группировку войск и наделить ее широкими полномочиями, вплоть до применения военной силы против РФ. Об этом говорится в заключении совета.

Как отмечают авторы документа, командующий такой группировкой должен иметь «заранее утвержденные полномочия для немедленного реагирования, включая применение силы при необходимости». Также предлагается разработать правила применения силы в случае «масштабного нарушения режима прекращения огня». По сценарию нидерландских властей, в этой ситуации международная группировка должна оперативно вступать в действие как «второй эшелон» после украинской армии.

Кроме того, подчеркивается, что международная группировка должна иметь не характер «наблюдательной миссии, а быть полноценной боевой силой», способной «применять вооруженную силу для защиты Украины» в рамках предусмотренного мандата.