Сбер: банковский сектор сохранит прибыльность

15:39

Банковский сектор сохранит прибыльность благодаря высокому запасу капитала, росту кредитной активности и диверсифицированной структуре доходов банков. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью РБК.

«С одной стороны, снижение ключевой ставки может привести к некоторому сокращению процентной маржи. С другой — для заемщиков снизится стоимость фондирования, их долговая нагрузка уменьшится, восстановится спрос на кредитование», – отметил он.

По данным ЦБ, прибыль банковской системы в I квартале составила 1,2 трлн руб., а прогноз прибыли на 2026 год – 3,4–3,9 трлн руб., при этом чистая процентная маржа, по оценке регулятора, сохранится на уровне 4,4–4,6%, что близко к исторической норме, отметил Ведяхин.

«Однако регулирование сектора остается консервативным несмотря на стабилизацию ситуации в сфере кредитования физлиц и устойчивость крупнейших корпоративных клиентов, – подчеркнул он. – Банки формируют буфер капитала на непредвиденные потери за счет макропруденциальных надбавок, что приводит к формированию дополнительной потребности в капитале. Это увеличивает стоимость кредитных ресурсов и сдерживает кредитование реального сектора экономики».

По его словам, основной объем дополнительных резервов по требованиям регулятора банки сейчас формируют под розничные кредиты — ипотеку, потребительские кредиты и кредитные карты: «На эти дополнительные требования уже приходится около трети капитала, который банк должен держать под весь кредитный портфель. Помимо этого, Сбер формирует избыточные пруденциальные резервы, которые также напрямую уменьшают наш капитал».

«Фактический объем существующих рисков значительно ниже величины капитала, специально аккумулированного для их компенсации. Получается, что капитал в банковской системе есть, при этом его существенная часть расходуется на поддержание буфера макронадбавок: на конец 1 квартала 2026 года их объем составил 11,3 трлн рублей RWA (активов, взвешенных по риску), для покрытия которых банкам пришлось зарезервировать около 1,6 трлн руб. собственного капитала. Это примерно 65% всех резервов, которые российская банковская система сформировала за весь 2025 год», – отметил Ведяхин.