Миграционная служба США задержала более 10 тыс. мигрантов за 5 дней — NYT
14:32 02.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) США за прошедшие пять дней задержала более 10 тыс. человек, в том числе на улицах и в машинах. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на интервью с официальными лицами и попавшие в ее распоряжение документы.
По словам собеседников газеты, Белый дом потребовал увеличить число задержаний. Сотрудникам ICE сообщили, что 2 тысячи арестов в день должны стать «новым стандартом в правоохранительной деятельности». Власти приняли решение проводить операции, не объявляя о своих намерениях заранее, как это было в прошлом году, отмечает газета. По мнению NYT, администрация президента США Дональда Трампа планирует проводить массовые депортации, чтобы удержать своих консервативных сторонников.
ICE было поручено установить семидневную рабочую неделю для как можно большего числа сотрудников, 80% из них должны заниматься непосредственно операциями по задержанию, сообщили источники газеты.
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