Сбер: Основной компетенцией в ИИ является критическое мышление

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Основной этих компетенций в искусственном интеллекте (ИИ) является критическое мышление: умение не подменять собственное суждение машинным ответом, проверять данные, логику, источники, ограничения и возможные смещения модели. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью РБК. «Уже вокруг этого ядра собирается весь портфель навыков: работа с данными, понимание ограничений ИИ, этика и безопасность, способность принять решение и встроить технологию в реальный рабочий процесс», – отметил он.

По его словам, Сбер стал одним из лидеров обучения использования ИИ. «Более 9,4 тыс. сотрудников и 9,8 тыс. преподавателей вузов и колледжей прошли курсы по работе с LLM и ИИ-агентами через экосистему Сбера. Внутри банка мы внедрили IT Bootcamp для новых сотрудников, программы развития ИИ-навыков для руководителей. Для топ-руководителей мы сделали обучение ИИ обязательным», – рассказал Ведяхин.

«Убежден, что ИИ-трансформация не может быть делегирована вниз как поручение. Если руководитель сам не понимает, как работает ИИ в реальном процессе, он не сможет ни поставить задачу, ни оценить эффект, ни управлять рисками. А нам сегодня нужны люди с хорошим знанием ИИ и пониманием, как применять его в прикладных задачах. Мы надеемся, что эту задачу услышат и представители ведущих российских вузов, которые готовят будущие кадры для банковской системы России», – добавил он.