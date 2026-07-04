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Никакого переохлаждения экономики нет — Набиуллина

16:12 02.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в России нет никакого переохлаждения экономики. Об этом она заявила на брифинге в рамках Финансового конгресса ЦБ РФ.

«Да, есть неравномерность, есть проблемы структурные и в определенных отраслях, но где спроса не хватает, а есть предложение. Прежде всего, там, где у нас есть ограничения по экспорту. Многие мощности производственные были созданы в том числе с тем, чтобы производить продукт на экспорт. И в отдельных отраслях это может чувствоваться. И это есть показатели структурной перестройки, когда у нас одни отрасли растут быстрее, как раз им не хватает, соответственно ресурсов, они видят растущий спрос. И у других это происходит наоборот, спроса недостаточно по тем мощностям, которые были созданы. Ну, к сожалению, это естественно в условиях такой глубокой структурной перестройки. Но если мы говорим об экономике в целом, да, то вот переохлаждения такого нет», — отметила она.

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