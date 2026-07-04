Реконструкция школы на Челябинской улице завершится к сентябрю — Собянин

16:00

На востоке Москвы близится к завершению реконструкция двух зданий школы «Южное Измайлово». Обновленное здание на Челябинской улице откроет свои двери в День знаний. По словам мэра столицы Сергея Собянина, школьные каникулы становятся горячей порой для московских строителям, которым нужно многое сделать, чтобы к 1 сентября порадовать детей и педагогов.

«У ребят появится современное и удобное пространство для учебы, творчества, занятий спортом. У педагогов под рукой будет все необходимое для проведения интересных уроков», — подчеркнул градоначальник. Как сообщил мэр, здания школы, которым больше 40 лет, после реконструкции не будут уступать новостройками по удобству и качеству учебных пространств.

Напомним, школа «Южное Измайлово» на 750 учеников работает по адресу Челябинская улица, дом 9. Это трехэтажное здание с подвалом было построено в 1982 году, его общая площадь составляет более 9000 квадратных метров. Реконструкция здания стартовала весной 2025 года. Строители обновили фасад и кровлю, провели замену инженерных коммуникаций, дверных и оконных блоков, возвели перегородки и залили стяжку пола, провели внутреннюю отделку. В здании будут развещены универсальные и специализированные учебные кабинеты, учебные пространства с трансформируемыми перегородками для занятий в больших и малых группах, медиатека с местами для групповой и индивидуальной работы, лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естественных наук, многофункциональное многосветное пространство для проведения мероприятий, лекций и выставок, спортзалы, обеденный зал.

Сейчас мастера собирают и устанавливают мебель, а также монтируют современное оборудование. Идет и благоустройство пришкольной территории – там появится «спортивное ядро» (футбольное поле, беговая дорожка, площадки для волейбола, баскетбола, настольного тенниса, гимнастики и сдачи норм ГТО, а также зона для занятий на тренажерах).

Напомним, в 2023–2025 годах по программе «Моя школа» в Москве были полностью реконструированы 55 зданий учебных заведений.