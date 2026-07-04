Армения уже восстанавливает железные дороги к границам с Турцией и Азербайджаном — Пашинян
17:12 02.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армения начала самостоятельно вести работы по восстановлению участков железных дорог к границам с Турцией и Азербайджаном и ведет юридические консультации с компанией «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД). Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе брифинга после заседания правительства.
«Мы уже начали процессы, которые направлены на восстановление участков железной дороги Гюмри — Ахурик (к границе с Турцией — прим. ТАСС) и у Ересха (на границе с Азербайджаном — прим. ТАСС), и мы реализуем эти работы. Что касается остальных участков — мы продолжим рабочие обсуждения, в том числе и с российскими коллегами, и наши позиции не изменились и не изменятся», — сказал он.
При этом премьер не ответил прямо, будут ли эти участки железной дороги изъяты из концессии ЮКЖД.
«Это наши железные дороги, наша собственность, и мы должны управлять своей собственностью. Детали не могу представить, потому что должны решить эти вопросы в ходе юридических консультаций и рабочих обсуждений. Могу сказать, что во все эти процессы ЮКЖД вовлечена, они знают о том, что происходит», — сказал Пашинян.
13 февраля Пашинян в беседе с журналистами рассказал, что Ереван предлагает российской стороне продать ее концессию на железные дороги республики какому-то из государств, дружественных и Москве, и Еревану. Среди вариантов он назвал Казахстан, ОАЭ и Катар. При этом Пашинян выступил с утверждением, что Армения не имеет ничего против РФ, однако российская концессия создает «определенные конкурентные потери» для республики.
2 апреля вице-премьер России Алексей Оверчук в интервью ТАСС заявил, что никаких объективных причин для продажи третьей стороне концессии компании «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД, дочерняя компания РЖД) не существует.
13 февраля 2008 года в Ереване между РЖД и Республикой Армения был подписан концессионный договор о передаче системы железнодорожного транспорта страны в управление ЮКЖД. Согласно документу, срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет после первых 20 лет работы и по взаимному согласию сторон.
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