ЦБ не видит «истощения» обменного фонда заблокированных активов — Набиуллина
15:00 02.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России не отмечает «истощения» обменного фонда заблокированных активов. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на брифинге в рамках Финансового конгресса Банка России.
«Первое, мы действительно смотрим на то, чтобы те бумаги, цепочки, владения которых были у инвесторов из недружественных стран, не обособлялись, не выходили соответствующим образом без разрешения на рынок, и следим за тем, чтобы эти условия выполнялись. Поэтому и дальше будем продолжать это делать. На мой взгляд, это совсем не системная проблема и с точки зрения влияния на рынок акций мы этого не видим. <…> „Истощения“ — нет», — сказала она.
НОВОСТИ
- 22:35 03.07.2026
- Собор Парижской Богоматери будт на реставрации до 2033 года
- 21:45 03.07.2026
- Финский политик назвал русофобию психическим расстройством
- 20:30 03.07.2026
- Желающие проститься с Али Хаменеи прибывают в Тегеран со всей страны
- 19:40 03.07.2026
- Сбер: Люди – главные дизайнеры в тандеме ИИ и человека
- 19:30 03.07.2026
- Сбер: Следующий уровень конкуренции — это конкуренция интерфейсов и клиентского опыта
- 18:50 03.07.2026
- Огненный смерч зафиксирован в Чернобыльской зоне отчуждения
- 17:40 03.07.2026
- FIDE отстранила 14-го чемпиона мира Владимира Крамника от соревнований на год
- 17:15 03.07.2026
- Медведев на церемонии прощания с Али Хаменеи пообщался с президентом Ирана
- 17:06 03.07.2026
- Верховный комиссар ООН призвал положить конец пыткам российских военнопленных на Украине
- 16:45 03.07.2026
- Сбер присоединился к меморандуму о раскрытии информации о банковских вкладах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать