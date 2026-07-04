ЦБ не видит «истощения» обменного фонда заблокированных активов — Набиуллина

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России не отмечает «истощения» обменного фонда заблокированных активов. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на брифинге в рамках Финансового конгресса Банка России.

«Первое, мы действительно смотрим на то, чтобы те бумаги, цепочки, владения которых были у инвесторов из недружественных стран, не обособлялись, не выходили соответствующим образом без разрешения на рынок, и следим за тем, чтобы эти условия выполнялись. Поэтому и дальше будем продолжать это делать. На мой взгляд, это совсем не системная проблема и с точки зрения влияния на рынок акций мы этого не видим. <…> „Истощения“ — нет», — сказала она.