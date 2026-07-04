Сбер: крупнейшие корпоративные клиенты сохраняют достаточный уровень устойчивости к стрессу

15:38

Крупнейшие корпоративные клиенты сохраняют достаточный уровень устойчивости к стрессу. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью РБК.

«Основное давление пришлось на сегмент малого и микробизнеса и небольших клиентов из среднего бизнеса: из-за отсутствия финансового запаса прочности они тяжело справляются с высоким уровнем ключевой ставки, – отметил он. – В частности, в сегменте малого бизнеса мы фиксируем снижение в этом году среднемесячных оборотов на 16% год к году. Влияние на малые компании оказывает повышения налога на добавленную стоимость (НДС), а такжеужесточение требований сетей и маркетплейсов».