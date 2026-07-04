В Минэкономразвития не видят остановки экономики РФ — первый замминистра
13:32 02.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Минэкономразвития отмечают, что, несмотря на снижение финансовых результатов компаний, не наблюдают остановки экономики России. Об этом заявил первый замглавы ведомства Максим Колесников, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.
«У нас есть прогноз [макроэкономический]. До конца года небольшой прирост экономики — 0,5% ВВП. Этот прогноз может корректироваться, в зависимости от макро факторов, — сказал он. — Финансовые результаты предприятий не намного, но корректируются вниз. При этом говорить, что экономика останавливается и мы заходим в тяжелую экономическую спираль, мы такого не видим».
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