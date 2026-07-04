Медведев представит РФ на церемонии прощания с Али Хаменеи — Песков

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев будет представлять Россию на церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Да, это действительно так. Дмитрий Анатольевич будет на церемонии прощания», — сказал представитель Кремля.