На востоке Индонезии неизвестные подожгли самолет, погиб пилот из США
12:20 02.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неизвестные лица подожгли самолет в индонезийской провинции Горное Папуа на востоке страны после посадки борта на аэродроме. В результате происшествия погиб пилот, являющийся гражданином США, сообщает газета Jakarta Globe со ссылкой на Министерство транспорта Индонезии.
По данным ведомства, самолет местной авиакомпании PT AMA выполнял рейс из аэропорта города Вамена и приземлился на взлетно-посадочной полосе в округе Джаявиджая с семью пассажирами и одним членом экипажа на борту. Пилот сообщил о завершении посадки, после чего связь с воздушным судном была потеряна. Позднее власти получили информацию о возгорании самолета на месте посадки.
Минтранс Индонезии подтвердил гибель пилота, гражданина США Николаса Госелина, и заявил, что обстоятельства происшествия устанавливаются. Точные причины инцидента будут определены в ходе расследования с участием правоохранительных органов. Полиция округа Джаявиджая сообщила, что проверяет сообщения о возможной причастности к атаке вооруженной группы, действующей в регионе.
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