0
0
1230
НОВОСТИ

Коммерческие предложения о продаже топлива: Сбер предупреждает о новой мошеннической схеме

11:58 02.07.2026

Мошенничество с топливом набирает обороты, отмечают в Сбере. Злоумышленники рассылают бизнесу фиктивные коммерческие предложения о продаже бензина по выгодным ценам. Чтобы вызвать доверие, они представляются поставщиками ведущих нефтяных компаний страны.

Переводить деньги таким организациям ни в коем случае нельзя, подчёркивают в банке. Рекомендуется:

– связаться с контактным лицом в нефтяной компании и уточнить, является ли указанная в предложении организация их действующим поставщиком;

– пользоваться только проверенными каналами связи: не отвечать на письма с незнакомых адресов, проверять любую информацию на официальных сайтах;

– проявлять здоровый скептицизм, особенно если топливо предлагается по цене ниже рыночной.

«Мошенники используют ситуацию на рынке топлива в своих интересах. Мы уже предотвратили потери наших клиентов из числа юридических лиц на 18 миллионов рублей: иначе деньги ушли бы преступникам, – сообщил Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка. – Сейчас особенно важно перепроверять любую информацию о продаже топлива по официальным каналам. И это касается не только юридических, но и физических лиц: на поддельных сайтах людям предлагают купить бензин без очереди и талонов. Я прошу всех быть предельно внимательными и не поддаваться на эти уловки».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:35 03.07.2026
Собор Парижской Богоматери будт на реставрации до 2033 года
0
746
21:45 03.07.2026
Финский политик назвал русофобию психическим расстройством
0
903
20:30 03.07.2026
Желающие проститься с Али Хаменеи прибывают в Тегеран со всей страны
0
989
19:40 03.07.2026
Сбер: Люди – главные дизайнеры в тандеме ИИ и человека
0
733
19:30 03.07.2026
Сбер: Следующий уровень конкуренции — это конкуренция интерфейсов и клиентского опыта
0
746
18:50 03.07.2026
Огненный смерч зафиксирован в Чернобыльской зоне отчуждения
0
1108
17:40 03.07.2026
FIDE отстранила 14-го чемпиона мира Владимира Крамника от соревнований на год
0
1105
17:15 03.07.2026
Медведев на церемонии прощания с Али Хаменеи пообщался с президентом Ирана
0
1517
17:06 03.07.2026
Верховный комиссар ООН призвал положить конец пыткам российских военнопленных на Украине
0
1340
16:45 03.07.2026
Сбер присоединился к меморандуму о раскрытии информации о банковских вкладах
0
1077

Возврат к списку