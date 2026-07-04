0
0
1211
НОВОСТИ

Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 465 военнослужащих

14:00 02.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 465 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 230 человек, от действий группировок «Запад» — более 210, «Южная» — до 155, «Центр» — свыше 365, на направлении «Восток» — более 465 и «Днепр» — до 40 военнослужащих.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:35 03.07.2026
Собор Парижской Богоматери будт на реставрации до 2033 года
0
746
21:45 03.07.2026
Финский политик назвал русофобию психическим расстройством
0
903
20:30 03.07.2026
Желающие проститься с Али Хаменеи прибывают в Тегеран со всей страны
0
989
19:40 03.07.2026
Сбер: Люди – главные дизайнеры в тандеме ИИ и человека
0
733
19:30 03.07.2026
Сбер: Следующий уровень конкуренции — это конкуренция интерфейсов и клиентского опыта
0
746
18:50 03.07.2026
Огненный смерч зафиксирован в Чернобыльской зоне отчуждения
0
1108
17:40 03.07.2026
FIDE отстранила 14-го чемпиона мира Владимира Крамника от соревнований на год
0
1105
17:15 03.07.2026
Медведев на церемонии прощания с Али Хаменеи пообщался с президентом Ирана
0
1517
17:06 03.07.2026
Верховный комиссар ООН призвал положить конец пыткам российских военнопленных на Украине
0
1340
16:45 03.07.2026
Сбер присоединился к меморандуму о раскрытии информации о банковских вкладах
0
1077

Возврат к списку