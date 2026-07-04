Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 465 военнослужащих
14:00 02.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 465 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 230 человек, от действий группировок «Запад» — более 210, «Южная» — до 155, «Центр» — свыше 365, на направлении «Восток» — более 465 и «Днепр» — до 40 военнослужащих.
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