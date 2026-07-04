Представители 100 стран примут участие в церемонии прощания с Али Хаменеи — МИД Ирана
15:12 02.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Ирана ожидают прибытия в пятницу представителей 100 стран для участия в церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.
«Ожидаются гости примерно из 100 стран — политические деятели, главы государств, председатели парламентов, министры иностранных дел или специальные представители правительств, а также большое число общественных деятелей», — сказал он в эфире государственного ТВ.
Багаи добавил, что церемония прощания для иностранных гостей начнется в пятницу примерно в 14:00 по местному времени (13:30 мск).
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