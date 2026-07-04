Сбер: Инвестиции в ИИ – стратегический приоритет для сохранения конкурентоспособности в мировом масштабе

15:41

Инвестиции в ИИ – это стратегический приоритет для сохранения конкурентоспособности в мировом масштабе. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью РБК. «Так что эта сфера важна не только для банка, но и для национальных целей развития», – подчеркнул он.

При этом объем вложений в ИИ несопоставим с потенциальной стоимостью экосистемы – он существенно больше, отметил Ведяхин.

«На эти инвестиции в банковской отрасли тоже оказывает влияние регулирование: важно, например, исключить вложения в генеративный ИИ из риск-чувствительного лимита, определяемого ЦБ, или предусмотреть льготы, аналогичные учету нематериальных активов по объектам критической IT-инфраструктуры, – продолжил он. – Можно также напомнить, что существуют подходы в регулировании, где с ростом масштабов бизнеса растет расходование капитала на нормы, экономическая суть которых не всегда очевидна».

Так, сегодня, согласно стандартам ЦБ, все банки должны отвлекать на потенциальные потери от операционного риска значимо больше, чем размер этих возможных потерь, напомнил Ведяхин. «По нашим расчетам, для Сбера это приводит к фактическому вычету из капитала 212 млрд руб. – существенно больше, чем может дать IPO нескольких компаний экосистемы, – отметил он. – Другой пример – рост надбавок к системно значимым кредитным организациям (СЗКО). Согласно уже принятому ЦБ плану, ее будут поэтапно повышать с нынешних 0,25% до 1% к 2028 году. Это ставит крупные банки в неравное положение по сравнению с конкурентами, учитывая размер кредитной организации, но не ее экономическое положение и уровень системы управления рисками».

Без пересмотра подходов к регулированию банковской сферы невозможно обеспечит достаточный уровень инвестиций в развитие российских моделей ИИ, резюмировал Ведяхин.