ВС РФ освободили населенный пункт Пискуновка в ДНР

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Пискуновка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Пискуновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.