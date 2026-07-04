Более 60% кораблей ВМС Малайзии устарели, им уже более 40 лет — командующий
15:32 02.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 60% кораблей Королевских военно-морских сил (ВМС) Малайзии находятся в эксплуатации уже более 40 лет, они устарели, а ремонт во многих случаях уже нецелесообразен. Об этом заявил командующий ВМС страны адмирал Зулхельми бин Итнаин.
«Более 60% наших кораблей старше 40 лет. Они устарели. Это одна из самых больших проблем флота сегодня», — приводит его слова газета New Straits Times. Он заявил, что обеспокоен состоянием стареющих кораблей, но подчеркнул, что они все равно должны выходить в море, в том числе в рамках операций, требующих круглогодичного развертывания.
Зулхельми бин Итнаин признал, что многие корабли требуют замены, так как их уже не выгодно ремонтировать с экономической точки зрения. «Как только корабли устаревают, объем ремонтных работ, связанных с устранением неисправностей, превышает объем профилактического обслуживания. Они больше не выходят из строя в соответствии с плановыми графиками, а просто ломаются из-за износа. Кроме того, становится все труднее достать запасные части», — указал командующий.
В частности, он упомянул, что ряд быстроходных атакующих ракетных катеров ВМС Малайзии эксплуатируются с 1973 года, в то время как другие страны уже давно прекратили их использование. «Они поступили на службу 53 года назад и с тех пор были переведены в категорию патрульных кораблей после того, как их ракетные системы устарели», — сообщил Зулхельми бин Итнаин. Он указал, что два корабля проходят программу модернизации, что позволит продлить срок их службы еще на 10-15 лет, однако это «лишь временная мера». «Мы не можем продолжать бесконечно, поскольку затраты на техническое обслуживание будут постоянно расти», — отметил военный.
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