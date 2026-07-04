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Большинство европейцев считают, что ЕС не сможет себя защитить в случае нападения — опрос

12:32 02.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство жителей ЕС полагают, что сообщество не способно защитить себя самостоятельно в случае возникновения вооруженного конфликта. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного компанией Public First для издания Politico.

По его данным, 43% респондентов считают, что Европа не готова к самообороне в случае конфликта. Противоположного мнения придерживается 41% опрошенных.

При этом 58% европейцев заявили, что их страна не готова к самостоятельной защите, противоположной точки зрения придерживаются 27% респондентов. Больше всего, по мнению опрошенных, не готовы к ведению военных действий в одиночку прибалтийские страны, Румыния, Болгария, Дания, Португалия, Италия и Ирландия. Больше всего уверены в своих военных возможностях Финляндия и Хорватия.

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