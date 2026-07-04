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ЕС хочет смягчить экологические требования к центрам обработки данных — FT

12:00 02.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС рассматривает возможность смягчения экологических требований к центрам обработки данных, что может снизить нагрузку на крупнейшие технологические компании. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на проект документа.

По данным издания, Еврокомиссия намерена отказаться от части ранее предложенных требований, касающихся компенсации выбросов центров обработки данных, работающих на электроэнергии, произведенной с использованием ископаемого топлива. В частности, проект допускает использование более широкого перечня сертификатов, подтверждающих производство чистой энергии, включая сертификаты, связанные с атомной генерацией. Ранее предлагалось учитывать только новые проекты в области возобновляемой энергетики, введенные в эксплуатацию за последние десять лет и расположенные вблизи дата-центров.

Как отмечает FT, изменения появились после обращений со стороны представителей отрасли, включая подразделения Amazon, Microsoft и Европейской ассоциации дата-центров (EUDCA), которые предупреждали, что первоначальные требования приведут к существенному росту затрат. По информации газеты, представители стран ЕС должны обсудить обновленный проект на встрече 3 июля, при этом документ еще может быть скорректирован.

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