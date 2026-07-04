Сбер: доверие становится главным конкурентным преимуществом банков
13:20 02.07.2026
|Фото пресс-службы Сбера
Открывая дискуссию, Владислав Крейнин отметил, что российский финтех сегодня — один из самых развитых в мире. Когда функциональные различия между банками становятся минимальными, клиент выбирает уже не только продукт, но и ощущение от бренда. По данным исследований, 55% россиян скорее купят впечатление, чем вещь, а 87% считают богатым того, кто инвестирует в эмоции, а не в материальные ценности. Именно поэтому конкуренция на рынке всё больше смещается в сторону доверия, эмоциональной связи с брендом и качества клиентского опыта.
Любовь клиента перестала быть абстрактной категорией — сегодня она напрямую влияет на бизнес-результаты. Эмоциональная связь с брендом повышает вовлечённость клиентов, их готовность рекомендовать компанию и пользоваться её сервисами. Но одновременно с этим перед отраслью возникают новые вопросы: как искусственный интеллект меняет отношения между банком и клиентом, где проходит граница между персонализацией и манипуляцией, почему безопасность становится частью клиентского опыта и как сохранить доверие человека, когда всё больше решений принимается с участием ИИ.
«За последние годы банки научились конкурировать технологиями. Новый вызов — построение доверия и глубоких эмоциональных связей с человеком. Сбер — уже самый любимый финтех бренд россиян и входит в тройку самых любимых компаний страны. Новый вызов для нас — создание для каждого человека персональных позитивных эмоциональных моментов от взаимодействия с нашим брендом, продуктами, сервисами. И технологии генеративного искусственного интеллекта и наш ГигаЧат позволяют создавать персонализированную ценность для клиента на принципиально новой скорости», – сказал Владислав Крейнин.
Финансовый конгресс Банка России — ключевая площадка для открытого диалога Банка России и финансового рынка. Пленарные сессии и панельные дискуссии посвящены отечественной экономике и денежно-кредитной политике, финтеху, банковскому регулированию, финансовой стабильности и макроэкономике. Сбер — генеральный партнёр конгресса.
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