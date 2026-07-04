Имущество чиновников подлежит изъятию, если законность доходов не подтверждена — ВС РФ
12:05 02.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Основным критерием для изъятия имущества чиновников в доход государства является отсутствие законности происхождения средств, затраченных на покупку, а не формальное несоответствие доходов и расходов. Это разъяснил Верховный суд России в утвержденном президиумом Верховного суда под председательством Игоря Краснова обзоре практики рассмотрения судами дел, связанных с применением законодательства о противодействии коррупции и обращением в доход РФ имущества, приобретенного в результате нарушения требований и запретов.
«Ответчик вправе доказывать в суде всеми доступными способами законность происхождения средств, затраченных на приобретение имущества, независимо от того, когда эти средства были им получены и были ли они отражены в соответствующей справке [о доходах и расходах], поскольку юридически значимым обстоятельством для дел данной категории является именно установление факта законности происхождения средств, затраченных на приобретение имущества, а не формальное несоответствие произведенных расходов совокупному доходу за три года», — пояснил Верховный суд.
В обзоре Верховный суд напомнил, что срок исковой данности для предъявления требований об обращении коррупционного имущества в доход РФ законом не ограничен.
По антикоррупционным искам обращать в доход государства нужно не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы, но и имущество, полученное посредством совершения противоправных деяний коррупционной направленности, а также доходов от его использования и реализации.
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