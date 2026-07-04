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Пашинян надеется, что к 2029 году между Арменией и ЕС будет установлен безвизовый режим

13:00 02.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что к 2029 году между Европейским союзом и республикой будет установлен безвизовый режим.

«В предвыборный период я сообщал, что у нас стоит задача в течение двух лет (установить безвизовой режим с ЕС — прим. ТАСС). Половина 2026 года уже прошла, то есть к 2029 году [должны] получить ситуацию с безвизовым режимом, — сказал Пашинян в ходе совместной пресс-конференции с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. — Очень многое зависит от нас, и вопросы во многих случаях мы должны задавать сами себе, а не ЕС».

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