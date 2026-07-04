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НОВОСТИ

Сбер: Ситуация в розничном кредитовании стабилизируется

15:37 02.07.2026

В первом квартале этого года впервые переломлен нисходящий тренд в потребкредитовании, наблюдавшийся в 2025 году. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью РБК.

«Мы видим, что ситуация в розничном кредитовании стабилизуется, риски в этом сегменте снижаются относительно периода высоких ставок в прошлом году. Сокращается показатель NPL (Non-Performing Loans — проблемные кредиты с длительной просрочкой платежей) во всех розничных продуктах, в том числе в необеспеченном кредитовании», – отметил он.

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