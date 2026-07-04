Власти Украины признали повреждение предприятий в Киеве
11:32 02.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предприятия повреждены в Киеве, где этой ночью были взрывы. Об этом заявил Владимир Зеленский.
«Разрушения получили <…> предприятия», — написал он в своем телеграм-канале, не уточняя специализацию этих объектов.
В ночь на 2 июля в Киеве объявлялась воздушная тревога, которая длилась более 11 часов. Поступали сообщения о взрывах. Утром местные СМИ сообщили о сильном задымлении в городе. Мэр украинской столицы Виталий Кличко назвал этот удар по Киеву «самым массированным».
В Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар по Украине, поражены предприятия военной промышленности и ТЭК в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. В ведомстве уточнили, что, в частности, в Киеве поражено предприятие радиоэлектронной промышленности ООО «Радионикс», выпускающее системы управления ракет большой дальности наземного базирования «Фламинго».
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