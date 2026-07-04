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Премьер Болгарии подтвердил готовность наложить вето на 21-й пакет санкций против РФ

11:05 03.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Болгарии Румен Радев подтвердил, что готов наложить вето на 21-й пакет санкций в отношении России, если они затронут интересы страны. Заявление об этом глава правительства сделал, отвечая на вопросы депутатов парламента. Премьеру задали вопрос о возможности вето в связи с планами ЕС о введении санкций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла и основателя компании «Лукойл» Вагита Алекперова. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

«Вы спросили о том, готов ли я наложить вето на 21-й пакет санкций против России, отвечаю, я не просто готов, я это сделаю. Просто и ясно, я сделаю это, защищая наши национальные интересы», — заявил премьер министр.

В середине июня Радев на саммите Евросоюза заявлял о недопущении введения «санкций, которые вредят или несут риски для болгарской экономики» и указывал, что вопрос о санкциях будет решаться в июле на Совете министров иностранных дел ЕС.

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