Премьер Болгарии подтвердил готовность наложить вето на 21-й пакет санкций против РФ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Болгарии Румен Радев подтвердил, что готов наложить вето на 21-й пакет санкций в отношении России, если они затронут интересы страны. Заявление об этом глава правительства сделал, отвечая на вопросы депутатов парламента. Премьеру задали вопрос о возможности вето в связи с планами ЕС о введении санкций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла и основателя компании «Лукойл» Вагита Алекперова. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

«Вы спросили о том, готов ли я наложить вето на 21-й пакет санкций против России, отвечаю, я не просто готов, я это сделаю. Просто и ясно, я сделаю это, защищая наши национальные интересы», — заявил премьер министр.

В середине июня Радев на саммите Евросоюза заявлял о недопущении введения «санкций, которые вредят или несут риски для болгарской экономики» и указывал, что вопрос о санкциях будет решаться в июле на Совете министров иностранных дел ЕС.