Глава Рыльского района Курской области ранен при подрыве на мине автомобиля администрации

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автомобиль с сотрудниками администрации Рыльского района Курской области подорвался на мине, ранен глава района Владимир Ковальчук. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Сегодня утром на мине в центре Рыльска подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского района. Взрывное устройство сработало дистанционно. В результате ранен глава района Владимир Ковальчук», — написал он в «Максе».