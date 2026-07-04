Один человек погиб, двое ранены в результате ударов ВСУ по Брянской области
09:05 03.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВСУ атаковали Брянскую область с применением дронов, один человек погиб, двое получили ранения. Об этом сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Егор Ковальчук.
«В результате атаки дрона-камикадзе в селе Борщово Погарского района погиб мужчина. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана вся необходимая помощь», — написал он.
Также, по его данным, в селе Чуровичи Климовского района дрон-камикадзе ударил по по движущемуся автомобилю, пострадавший водитель госпитализирован. В Суземке дрон-камикадзе ударил по автомобилю, ехавшая в нем женщина также госпитализирована, медики оказывают всю необходимую помощь.
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