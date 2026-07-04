Президент Турции постоянно консультируется с президентом России по региональным темам - Фидан
22:20 02.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турецкий президент Тайип Эрдоган проводит регулярные консультации с российским лидером Владимиром Путиным по региональным вопросам. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
«Как вы знаете, наш президент постоянно консультируется с господином Путиным. Потому что — посмотрите на наш регион, на продолжающийся конфликт в Черноморском бассейне, который важен для нас. Кавказ важен для нас, Центральная Азия и Ближний Восток. И во всех этих регионах, а также в Африке, Ливии Турция проводит эффективную внешнюю, экономическую политику», — сказал он в эфире телеканала CNN Türk.
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