Набиуллина: Пространство для снижения ставки есть
20:55 02.07.2026 Источник: Интерфакс
Возможности для смягчения денежно-кредитной политики сохраняются и сейчас, несмотря на июньское ужесточение риторики Центробанка, но в какой мере и когда они будут использованы, пока не ясно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Следующее заседание совета директоров по ДКП пройдет 24 июля, оно будет опорным (то есть ЦБ опубликует среднесрочный макропрогноз).
"Мы в июле будем обновлять прогноз свой развития ситуации, учитывать те факторы, которые есть. До этого мы исходили, что, да, действительно есть пространство для снижения ставки. В принципе, оно есть, пространство для снижения ставки. Только сроки и темпы, которыми мы можем снижать ставку, будут зависеть от развития ситуации", - сказала Набиуллина в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".
Новости
- 09:43 04.07.2026
- Российские военные завершают операцию в Красном Лимане и подошли к Славянску на 8 км
- 09:00 04.07.2026
- Путин поздравил американский народ и Трампа с 250-летием независимости США
- 22:35 03.07.2026
- Собор Парижской Богоматери будт на реставрации до 2033 года
- 21:45 03.07.2026
- Финский политик назвал русофобию психическим расстройством
- 20:30 03.07.2026
- Желающие проститься с Али Хаменеи прибывают в Тегеран со всей страны
- 19:40 03.07.2026
- Сбер: Люди – главные дизайнеры в тандеме ИИ и человека
- 19:30 03.07.2026
- Сбер: Следующий уровень конкуренции — это конкуренция интерфейсов и клиентского опыта
- 18:50 03.07.2026
- Огненный смерч зафиксирован в Чернобыльской зоне отчуждения
- 17:40 03.07.2026
- FIDE отстранила 14-го чемпиона мира Владимира Крамника от соревнований на год
- 17:15 03.07.2026
- Медведев на церемонии прощания с Али Хаменеи пообщался с президентом Ирана
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать