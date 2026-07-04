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Набиуллина: Пространство для снижения ставки есть

20:55 02.07.2026 Источник: Интерфакс

Возможности для смягчения денежно-кредитной политики сохраняются и сейчас, несмотря на июньское ужесточение риторики Центробанка, но в какой мере и когда они будут использованы, пока не ясно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Следующее заседание совета директоров по ДКП пройдет 24 июля, оно будет опорным (то есть ЦБ опубликует среднесрочный макропрогноз).

"Мы в июле будем обновлять прогноз свой развития ситуации, учитывать те факторы, которые есть. До этого мы исходили, что, да, действительно есть пространство для снижения ставки. В принципе, оно есть, пространство для снижения ставки. Только сроки и темпы, которыми мы можем снижать ставку, будут зависеть от развития ситуации", - сказала Набиуллина в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".

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