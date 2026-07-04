Правительство РФ допустило выпуск в обращение бензина стандарта «Евро 3» до 31 декабря 2026 г

23:10 Источник: Интерфакс

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 2 июля подписал постановление №819. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, до 31 декабря 2026 года включительно допускается выпуск в обращение бензина с массовой долей серы не более 150 мг на килограмм.

Это решение направлено на повышение надежности топливообеспечения в РФ и реализуется "в качестве превентивных мер, направленных на недопущение дестабилизации на внутреннем рынке моторного топлива", отмечается в документе.