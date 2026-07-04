0
0
909
НОВОСТИ

В канцелярии президента Польши назвали западную часть Украины «Малопольшей» — PAP

09:20 03.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий назвал западные регионы Украины «Малопольшей», отвечая на вопрос о Волынской резне. Об этом сообщает агентство PAP.

«С моей точки зрения и с точки зрения, прежде всего, президента [Кароля Навроцкого], а также для подавляющего большинства поляков, прославление Бандеры, преступников, совершивших бесчеловечные преступления геноцида на Волыни и в Восточной Малопольше, — это не тот путь, который ведет в западный мир, в мир цивилизации», — заявил Богуцкий.

«Восточная Малопольша» — историческое название территории Львовского, Тарнопольского и Станиславовского воеводств Польши, использовавшееся в межвоенный период истории страны. В настоящее время эта территория разделена между Польшей (Подкарпатское воеводство) и Украиной (Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:43 04.07.2026
Российские военные завершают операцию в Красном Лимане и подошли к Славянску на 8 км
0
1
09:00 04.07.2026
Путин поздравил американский народ и Трампа с 250-летием независимости США
0
28
22:35 03.07.2026
Собор Парижской Богоматери будт на реставрации до 2033 года
0
757
21:45 03.07.2026
Финский политик назвал русофобию психическим расстройством
0
921
20:30 03.07.2026
Желающие проститься с Али Хаменеи прибывают в Тегеран со всей страны
0
1001
19:40 03.07.2026
Сбер: Люди – главные дизайнеры в тандеме ИИ и человека
0
740
19:30 03.07.2026
Сбер: Следующий уровень конкуренции — это конкуренция интерфейсов и клиентского опыта
0
753
18:50 03.07.2026
Огненный смерч зафиксирован в Чернобыльской зоне отчуждения
0
1124
17:40 03.07.2026
FIDE отстранила 14-го чемпиона мира Владимира Крамника от соревнований на год
0
1118
17:15 03.07.2026
Медведев на церемонии прощания с Али Хаменеи пообщался с президентом Ирана
0
1538

Возврат к списку