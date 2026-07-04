В канцелярии президента Польши назвали западную часть Украины «Малопольшей» — PAP

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий назвал западные регионы Украины «Малопольшей», отвечая на вопрос о Волынской резне. Об этом сообщает агентство PAP.

«С моей точки зрения и с точки зрения, прежде всего, президента [Кароля Навроцкого], а также для подавляющего большинства поляков, прославление Бандеры, преступников, совершивших бесчеловечные преступления геноцида на Волыни и в Восточной Малопольше, — это не тот путь, который ведет в западный мир, в мир цивилизации», — заявил Богуцкий.

«Восточная Малопольша» — историческое название территории Львовского, Тарнопольского и Станиславовского воеводств Польши, использовавшееся в межвоенный период истории страны. В настоящее время эта территория разделена между Польшей (Подкарпатское воеводство) и Украиной (Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области).