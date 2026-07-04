Каждый пятый россиянин продолжает работать во время отпуска — исследование

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 20% граждан России продолжают работать во время своего отпуска, еще 24% периодически подключается к задачам по собственному желанию. Это следует из исследования hh.ru и «Островка».

«Пятая часть трудоустроенных россиян (20%) продолжает работать во время отпуска и быть на постоянной связи с коллегами, еще почти четверть (24%) — стараются не отрываться от команды и периодически подключаются к задачам по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Еще 57% всех опрошенных россиян сообщили, что на отдыхе сводят к минимуму все контакты с коллегами и не отвлекаются на рабочие вопросы, согласно исследованию.