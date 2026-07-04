Каждый пятый россиянин продолжает работать во время отпуска — исследование
10:05 03.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 20% граждан России продолжают работать во время своего отпуска, еще 24% периодически подключается к задачам по собственному желанию. Это следует из исследования hh.ru и «Островка».
«Пятая часть трудоустроенных россиян (20%) продолжает работать во время отпуска и быть на постоянной связи с коллегами, еще почти четверть (24%) — стараются не отрываться от команды и периодически подключаются к задачам по собственному желанию», — говорится в сообщении.
Еще 57% всех опрошенных россиян сообщили, что на отдыхе сводят к минимуму все контакты с коллегами и не отвлекаются на рабочие вопросы, согласно исследованию.
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