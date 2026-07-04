Около 2,1 тыс. га выгорели в одном из крупнейших в Европе заповеднике «Аскания-Нова»

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 2,1 тыс. га степи сгорели в одном из крупнейших в Европе заповеднике «Аскания-Нова» в Херсонской области в результате атак БПЛА ВСУ. Об этом сообщается в телеграм-канале заповедника.

«Общая площадь выжженных участков заповедной степи в „Аскании-Нова“ составляет около 2 100 гектаров», — сказано в сообщении.

По данным заповедника, первое возгорание в результате атаки украинских БПЛА произошло 24 июня, затем последовало еще восемь. «28 июня ликвидация пожара на одном из участков степи продолжалась 9 часов», — добавили в пресс-службе заповедника.